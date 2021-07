Novak Djokovic nació para las instancias decisivas de los torneos de Grand Slams y en esos momentos, cuando hay mucho en juego, el serbio siempre saca a relucir su condición de campeón.

Eso ocurrió este viernes sobre la hierba del All England Club, y el vigente campeón de Wimbledon mostró todo su poderío y su capacidad de reacción salvando 10 de las 11 chances de quiebre que enfrentó para vencer a Denis Shapovalov por 7-6 (3), 7-5, y 7-5 en un disputado y entretenido partido, reportó la ATP.

Así, tras dos horas y 44 minutos de juego, Djokovic lo volvió a hacer y sacó boleto a la final en la capital británica por séptima vez, para quedar solamente a un paso de un sexto trofeo de Wimbledon y, de momento, firmar un ruidoso 20-0 en su balance de Grand Slam en 2021, quedándose solamente a un paso de revalidar la copa sobre el césped de Londres y se su Major No.20. Números que solo Djokovic es capaz de tener.

#Wimbledon title No.6 is in reach.

Defending champion @DjokerNole is into his seventh final at The Championships with a straight sets victory over Denis Shapovalov pic.twitter.com/QpyX7Ho0eZ

— Wimbledon (@Wimbledon) July 9, 2021