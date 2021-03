Las autoridades sanitarias de Irlanda recomendaron el domingo suspender temporalmente la aplicación de la vacuna de AstraZeneca debido a reportes de que causó severos coágulos sanguíneos en Noruega.

La recomendación se emite luego que la agencia de salud de Noruega reportó cuatro casos de coágulos sanguíneos en adultos que recibieron la vacuna de AstraZeneca.

Así lo informó el subdirector de salud pública de Irlanda, el doctor Ronan Glynn, reportó theguardian

Agregó que si bien no se ha establecido una relación causal entre la vacuna y los coágulos, los expertos irlandeses recomiendan suspender su uso temporalmente como precaución.

La pausa en el uso de la vacuna de AstraZeneca en Irlanda se produjo cuando el director de la Oficina de Estadísticas Nacionales del Reino Unido, el profesor Sir Ian Diamond, dijo que no tenía “ninguna duda” de que se produciría una nueva oleada de infecciones por coronavirus en otoño.

Sus comentarios en el programa The Andrew Marr Show de la BBC One se hicieron eco de las advertencias del director médico de Inglaterra, el profesor Chris Whitty, que ha dicho que hay riesgos en la reapertura de la sociedad y que el Reino Unido experimentará otra oleada de casos en algún momento, potencialmente a finales del verano o durante el otoño y el invierno.

Diamond dijo que el despliegue de la vacuna había sido “maravilloso”. “Pero dicho esto, también tenemos que reconocer que este es un virus que no va a desaparecer

Y no tengo ninguna duda de que en otoño habrá una nueva oleada de infecciones”.

Los primeros informes sobre coágulos sanguíneos en personas que recibieron la vacuna de AstraZeneca salieron de Austria y provocaron una oleada de preocupación, lo que llevó a varios países europeos, entre ellos Dinamarca, a suspender su uso a la espera de investigaciones.

La región del Piamonte, en el norte de Italia, suspendió el domingo el uso de la vacuna como “medida de precaución extrema” para investigar si había una causa en la muerte de un profesor que la había recibido el día anterior.

Irlanda citó un informe sobre una muerte y tres hospitalizaciones en Noruega que se publicó el sábado.

La profesora Karina Butler, directora del Comité Consultivo Nacional de Inmunización (NIAC) de Irlanda, dijo que se estaba actuando por abundancia de precaución, pero que quería saber más sobre el inesperado grupo de eventos de coagulación “muy graves” en personas más jóvenes.

Noruega dijo que esto ocurría en personas menores de 50 años. En tres casos, la coagulación se produjo en el cerebro. En uno de ellos, fue mortal.

Había similitudes con otros casos registrados en otros lugares de Europa, dijo.

Era necesario saber “si existía la posibilidad de una relación con la vacuna, algo que era raro pero muy grave y que podía tener consecuencias importantes”, dijo a Virgin Media News.

La agencia aún no sabía si se estaban produciendo más coágulos de lo esperado en la población en general. “Pero parece que se han agrupado a un nivel y en personas más jóvenes -me refiero a menores de 65 años- donde no habríamos esperado necesariamente que se produjeran y, por lo tanto, la pregunta era si debíamos hacer una pausa hasta que obtuviéramos esa información, porque por encima de todo queremos mantener la confianza en el programa de vacunas para que la gente pueda sentir que lo que está recibiendo es seguro, que cualquier señal de seguridad grave se está investigando a fondo”, dijo.

OMS y la vacuna de AstraZeneca

Por su parte, la OMS señala que “no hay razón para no seguir utilizando la vacuna de AstraZeneca, dice la OMS

En un comunicado, Glynn dijo: “No se ha llegado a la conclusión de que exista ninguna relación entre la vacuna Covid-19 de AstraZeneca y estos casos”

Sin embargo, actuando según el principio de precaución, y a la espera de recibir más información, el NIAC ha recomendado el aplazamiento temporal del programa de vacunación con la vacuna Covid-19 AstraZeneca en Irlanda.”

La Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios (MHRA) del Reino Unido ha declarado que millones de personas se han vacunado con la vacuna de AstraZeneca sin ningún efecto secundario significativo.

Sin embargo, en los ensayos clínicos, en los que participan decenas de miles de personas, no pueden detectarse acontecimientos muy raros.

La Agencia de Medicamentos noruega dijo que las cuatro personas menores de 50 años que recibieron la inyección de AstraZeneca tenían un número reducido de plaquetas en la sangre. Añadió: “Las personas menores de 50 años que hayan recibido la vacuna de AstraZeneca y se sientan cada vez más indispuestas más de tres días después de la vacunación, y que noten manchas azules más grandes o más pequeñas en la piel (hemorragias cutáneas) deben consultar a un médico o a un servicio médico de atención al público lo antes posible”.

“Se han notificado incidentes similares en otros países europeos, y la Agencia Europea del Medicamento (EMA) está estudiando si puede haber una asociación con las vacunas contra el coronavirus. Hasta ahora, no se ha llegado a ninguna conclusión”.

La MHRA dijo que no había ninguna razón para suspender el uso de la vacuna en el Reino Unido. “Somos conscientes de la acción en Irlanda. Estamos revisando detenidamente los informes, pero dado el gran número de dosis administradas y la frecuencia con la que pueden producirse coágulos de sangre de forma natural, las pruebas disponibles no sugieren que la vacuna sea la causa”, dijo.

Las vacunas de AstraZeneca representan casi el 20% de las 570.000 inyecciones administradas en Irlanda, principalmente a los trabajadores sanitarios después de que su uso no se recomendara inicialmente para los mayores de 70 años.

Un portavoz de la compañía dijo que no había habido ninguna señal de los ensayos clínicos o de sus datos de seguridad que cubren más de 17 millones de dosis de un mayor riesgo de embolia pulmonar, trombosis venosa profunda o trombocitopenia.

De hecho, el número de eventos de este tipo notificados para los receptores de la vacuna de AstraZeneca fue inferior al número que se habría producido de forma natural en la población no vacunada, dijo.