Ante los atrasos que ha habido en la entrega de cheques de estímulos, por parte de El Servicio de Impuestos Internos​ (IRS), se anunció una nueva fecha para la entrega de estos beneficios.

El comisionado del IRS, Chuck Rettig, informó que la nueva ronda de entregas comenzará la próxima semana.

Retting habló sobre las razones se ha atrasado, este tercer pago de los cheques, para la ayuda de las personas que han pasado una situación difícil por la pandemia del Covid-19.

“Como esta nueva ronda va a incluir más pagos por correo, le pedimos a los contribuyentes revisar con cuidado su correspondencia para ver si llega el cheque o una tarjeta de débito con el estímulo en las próximas semanas”

El pago de los Cheques de Estímulos comenzó el pasado 12 de marzo, y la mayoría fueron entregados vía depósitos directo.

La semana pasada la agencia tributaria envió 90 millones de pagos directos y puso en correo 150,000 cheques para personas sobre las que no tienen información bancaria.

Pero la tercera ronda ha tenido un atraso significativo, sobre todos en aquellas personas, que no tienen que declarar impuestos y los veteranos de guerra.

If you expect to receive your Economic Impact Payment via EIP debit card, keep an eye out for a card that looks like this to arrive in the mail sometime soon.

More info available at https://t.co/cHniTv0PWT pic.twitter.com/nXlUr2Jhr3

— Treasury Department (@USTreasury) March 22, 2021