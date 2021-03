El IRS anunció este miércoles que la fecha límite para presentar las declaraciones del año 2020 será extendida hasta el 17 de mayo de 2021 en lugar del 15 de abril, reportó instagram

La extensión de un mes se aplica tanto a las presentaciones de impuestos como al pago de estos, y aplica solo para los impuestos federales sobre los ingresos, no para los impuestos estatales.

El IRS DIJO QUE proporcionará más información en los próximos días.

“Este continúa siendo un momento difícil para muchas personas, y el IRS quiere continuar haciendo todo lo posible para ayudar a los contribuyentes a navegar las circunstancias inusuales relacionadas con la pandemia”.

Así lo indicó el Comisionado del IRS Chuck Rettig, quien agregó que “siguen trabajando en importantes responsabilidades de administración tributaria”

Instó a los contribuyentes a considerar la posibilidad de presentar su declaración lo antes posible, especialmente aquellos a los que se les adeudan reembolsos.

#IRS and @USTreasury extend filing and payment deadline for individuals to May 17, 2021. Details at https://t.co/BAj5rvsPvy pic.twitter.com/26rGNababM

“Presentar electrónicamente con depósito directo es la manera más rápida de obtener reembolsos, y puede ayudar a algunos contribuyentes a recibir más rápidamente cualquier pago de estímulo restante al que puedan tener derecho”, detalló

Los contribuyentes individuales también pueden posponer los pagos del impuesto federal sobre la renta para el año fiscal 2020 que vence el 15 de abril de 2021, hasta el 17 de mayo de 2021, sin multas e intereses, independientemente de la cantidad adeudada.

Este aplazamiento se aplica a los contribuyentes individuales, incluidos los individuos que pagan el impuesto de autoempleo.

Las sanciones, los intereses y las adiciones al impuesto comenzarán a acumularse sobre los saldos pendientes de pago a partir del 17 de mayo de 2021.

Los contribuyentes individuales evitarán automáticamente los intereses y las sanciones sobre los impuestos pagados antes del 17 de mayo.

Los contribuyentes individuales no necesitan presentar ningún formulario o llamar al IRS para calificar para esta presentación automática de impuestos federales y alivio de pago.

#IRS gives Texas winter storm victims extension of April 15 deadline and other tax relief. See details of relief at: https://t.co/j0OZzWBmae pic.twitter.com/D5gSXHGkI9

— IRSnews (@IRSnews) March 17, 2021