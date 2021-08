Desde que Isabella Casilla Guzmán tomó las riendas de la Administración de Pequeñas Empresas de Estados Unidos (SBA, por sus siglas en inglés) , en marzo del 2021, el organismo ha tenido un crecimiento económico formidable.

Esto ha dado pie, a que los pequeños empresarios puedan recibir beneficios, sobre todo en estos tiempos, en que la economía en Estados Unidos está en recuperación, tras el descalabro ocasionado por el Covid-19.

“Hemos escalado de una cartera de $ 40 mil millones a más de un billón de dólares en alivio durante Covid”, comentó la representante de la SBA, en el evento Small Business Playbook, que se llevó a cabo el miércoles.

No es la primera vez que Isabella Casillas Guzmán ocupa un cargo de importante envergadura, en la SBA.

Durante el mandato del presidente Barack Obama, estuvo a cargo de la Oficina del Defensor de las Pequeñas Empresas de California, donde tuvo un papel preponderante y que fue beneficioso para la colectividad.

Guzmán, hija del propietario de una pequeña empresa y emprendedora, dijo que aprendió al crecer en una familia de pequeñas empresas que comprender las necesidades de sus clientes es un tema dominante para la supervivencia de la empresa, y la SBA también debe pensar de esa manera.

Biden SBA head on Covid loans, financial help businesses can still get#worldnews #breakingnews #latestnews #politicnews #businessnewshttps://t.co/Mgfw9jbAXW

— Automatic Blogging (@MyAutoBlogging) August 12, 2021