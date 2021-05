Israel ha derribado este sábado una torre de 14 plantas en la ciudad de Gaza, sede de la agencia de noticias estadounidense AP, la cadena de noticias Al Jazeera y otros medios internacionales. Se trata de la quinta alta torre que la aviación israelí bombardea en la actual escalada bélica con las milicias de Gaza.

La propia agencia Al Jazeera informaba en sus redes sociales de que Israel había dado el aviso de que bombardearía el edificio en cuestión de horas, para que así los periodistas que usaban la torre como oficina y como lugar de alojamiento pudieran evacuarlo, reportó EFE.

⭕ LIVE footage of the moment an Israeli air raid bombed the offices of Al Jazeera and The Associated Press in Gaza City ⬇️

🔴 LIVE updates: https://t.co/RvtP1lEX1x pic.twitter.com/RBO1ZiDAl0

— Al Jazeera English (@AJEnglish) May 15, 2021