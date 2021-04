La hija del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, Ivanka Trump, recurrió a sus redes sociales para anunciar que se aplicó una vacuna anti-Covid-19, además de invitar a otros a hacer lo mismo, acción que generó una ola de comentarios divididos, entre positivos y otros negativos.

Con este anuncio, la otrora asesora de la Casa Blanca volvió a las redes sociales luego de tres meses de silencio desde que su padre perdió la presidencia. En el tuit publicado junto a una fotografía, aparece Ivanka vestida con una franela blanca y una de sus mangas remangada, mientras una enfermera le inyecta la dosis contra el Coronavirus, dentro de las instalaciones de un CVS ubicado al sur de Florida.

Today, I got the shot!!! I hope that you do too! Thank you Nurse Torres!!! 💙 pic.twitter.com/gPL1Mecv1G

Los partidiarios de Trump reaccionaron negativamente al indicarle que es una “decepción” por”señalar virtud”. Sin embargo, algunos seguidores la elogiaron por tomarse en serio su salud frente a la pandemia que se ha llevado millones de vidas en el mundo. En Estados Unidos, se calcula la cantidad de 500 mil estadounidenses víctimas del flagelo de salud pública global.

La periodista Stephanie Ruhle, se encargó de publicar algunas reacciones sobre el post de Ivanka:

. @IvankaTrump posted herself getting vaccinated on instagram & encouraged others to do so.

The comments are astonishing:

– HARD NO

– PASS

– HELL NO

– WHY?

– THAT IS DISAPPOINTING

– DON’T NEED, I HAVE AN IMMUNE SYSTEM

– DISAPPOINTED IN YOU

– HOPE IT WAS A PLACEBO

– LMAO

— Stephanie Ruhle (@SRuhle) April 14, 2021