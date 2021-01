Oficialmente la administración de Donald Trump ha terminado para darle paso a la administración demócrata de Joe Biden.

Y antes de partir a Florida, sin asistir a la toma de protesta de su sucesor, Trump dio un discurso de despedida en Joint Base Andrews junto a su esposa, la ahora ex primera dama Melania Trump, reportó Vive USA.

“Han sido cuatro años increíbles. Volveremos de alguna forma”, dijo. “Siempre lucharé por ustedes. Estaré observando. Estaré escuchando. Y les diré que el futuro de este país nunca ha sido mejor” dijo Trump.

Mientras pronunciaba su emotiva despedida, Eric, Donald Jr., Ivanka y Tiffany se encontraban en primera fila con sus respectivas familias, incluido Jared Kushner y el futuro esposo de Tiffany, Michael Boulos.

Ivanka cries as her father says goodbye. I cried too…tears of happiness. pic.twitter.com/yGS6WHYzBf

— Mike Sington (@MikeSington) January 20, 2021