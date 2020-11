El cantante paisa J Balvin sorprendió a sus seguidores con una publicación en sus redes sociales en la que asegura entender a quienes padecen ansiedad y depresión porque, en sus palabras, lo ha vivido

En una charla con Becky G, el cantante urbano J Balvin confesó algunos detalles de los duros momentos por los que ha tenido que pasar por sus repetidos episodios de depresión.

Para nadie es un secreto que J Balvin sufre de ansiedad y depresión. Muchos hasta se preguntarán cómo puede ocurrir esto cuando el colombiano no para de tener éxitos con los temas que produce a diario.

El intérprete de Rojo ha pasado por tantos momentos críticos que debió acudir a un psiquiatra. Sin embargo, esto no le dio una solución a sus angustias.

“Cuando fui al psiquiatra él me dijo ‘estarás bien’, pero le respondí que no, que me iba a morir”, agregando que su padre, quién lo acompañó, le pidió llorando al especialista que entendiera que de verdad él estaba muriendo.