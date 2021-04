Después de tantos rumores de embarazo que han rodeado a J Balvin y Valentina Ferrer, por fin tenemos la respuesta. La pareja ha posado en exclusiva para la revista Vogue en México con una espectacular fotografía en blanco y negro y lo han confirmado: ¡van a tener a su primer hijo! J Balvin y Valentina Ferrer serán padres primerizos próximamente y lo celebraron de esa manera.

Después de la publicación de hace un tiempo donde anunciaban la llegada de un nuevo miembro a la familia, ya que no, no es una mascota. Se trata nada más y nada menos del primer hijo de la pareja, que llevan compartiendo amor ya desde 2017, aunque no oficializaron su relación hasta un año después, cuando asistieron juntos a la Fashion Week de Nueva York. Reseñó Rtve.

En una publicación de Instagram, la revista publicó: “Una imagen vale más que mil palabras. Posando para la lente de Vogue, #ValentinaFerrer y #JBalvin confirman que están esperando un bebé y serán padres muy pronto”. Y agregaron lo que fue para Ferrer esta experiencia: “‘Me hice la prueba en el baño y la repetí tres veces más porque no me lo creía. Lo que más me sorprendió fue la primera vez que lo sentí patear'”, aseguró la modelo en entrevista.

Aunque siempre han intentado mantener su vida personal al margen de las cámaras, la barriguita que empezaba a asomarle a Valentina Ferrer ha hecho imposible que se puedan esconder. Seguramente para el propio J Balvin el mundo será mucho más grande ahora, pero lo tiene en sus manos y será todo un padrazo.

La relación entre J Balvin y Valentina Ferrer habría iniciado en 2018 cuando ambos fueron sorprendidos tomados de la mano en Miami. Sin embargo, esto se confirmó en Premios Grammy en el 2019 cuando decidieron aceptar ante la opinión pública que estaban saliendo.