Parece que a J.K. Rowling le encanta estar en el centro de la polémica. En esta oportunidad, publicó Troubled Blood ,una novela protagonizada por un asesino en serie que se viste de mujer para asesinar a sus víctimas, todas femeninas. El libro ha desatado de nuevo las acusaciones de transfobia contra la autora, según reportó headtopics

Troubled Blood es la quinta novela de la saga policiaca de Rowling protagonizada por el detective Cormoran Strike.

The Telegraph reveló que la obra se centra en un asesino en serie que se viste de mujer y un caso sin resolver desde 1974. Jake Kerridge de The Telegraph escribió en su crítica que”la moraleja parece ser: nunca confíes en un hombre con vestido”.

Rowling ha sido ampliamente denunciada por diversas asociaciones y activistas transgénero por, a su juicio, difundir peligroso temor de que las mujeres trans son un peligro para las mujeres “reales”.

En esa línea, resalta el hecho de que el asesino en su próximo libro es un hombre vestido de mujer que mata mujeres alimenta de nuevo estas teorías. Estas asociaciones denuncian que la historia de Rowling entra en una enorme contradicción ya que en el mundo real las mujeres trans son agredidas e incluso asesinadas y, sin embargo, la historia de la novela las presenta como la amenaza.

ICYMI: Last week we shared the cover for TROUBLED BLOOD! Do you recognise that clock? #TroubledBlood Pre-order now: https://t.co/fFgXpvAokT pic.twitter.com/IKmr8PM5C8 — Robert Galbraith (@RGalbraith) July 15, 2020

Tras conocerse el argumento, los internautas han cargado contra Rowling en Twitter, donde se ha convertido en trending topic el hashtag #RIPJKRowling.Algunos usuarios consideran que esta representación de las personas trans es un estereotipo pernicioso.

Lo cierto es que el lanzamiento de Troubled Blood ha reavivado una polémica que se remonta al 6 de junio, cuando la británica criticó un artículo en el que usaban el término”personas que menstrúan” en lugar de”mujeres”.

Este comentario fue considerado transfóbico, ya que algunos alegaron que también pueden menstruar los hombres trans y las personas no binarias.‘People who menstruate.’ I’m sure there used to be a word for those people. Someone help me out. Wumben? Wimpund? Woomud?

