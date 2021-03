Los Cerveceros de Milwaukke sorprendieron este jueves, con la contratación de uno de los mejor jardineros de las Grandes Ligas, Jackie Bradley Jr.

La información del traspaso de Bradley Jr, fue dada a conocer por el periodista Jeff Passan, a través de sus redes sociales.

Center fielder Jackie Bradley Jr. plans to sign a two-year, $24 million deal with the Milwaukee Brewers that includes an opt-out after the first year, a source familiar with the contract tells ESPN. First with the news: @byJulianMack.

— Jeff Passan (@JeffPassan) March 4, 2021