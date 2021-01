Los Hurricanes ya se preparan para la temporada del 2021 del fútbol americano universitario y para eso contrataron al joven Jake García.

García ha dejado buenas impresiones a su entrenador en jefe, Manny Díaz, quien habló sobre las cualidades que tiene dentro del campo. Sin antes ver una práctica de él.

Jake García se convirtió en el tercer jugador que firmó el equipo de los Hurricanes, para la temporada 2021.

Los reportes de los scouts indican que García tiene la capacidad movilidad dentro del campo. Además que puede direccionar el balón hacia cualquier lado lo que da más probabilidades de avanzar con mayor rapidez hacia la zona de anotación.

A pesar de la actuación dejada en la secundaria García tendrá su primera temporada de aprendiz en la liga universitaria y dentro del equipo tendrá una ardua lucha, por su puesto de mariscal de campo.

El jugador competirá por su puesto con los estudiantes también de primer año Peyton Matocha y Tyler Van Dyke para ser el mariscal de campo titular.

Not handling their business smh RT @CaneSport: List of Miami Hurricanes early enrollees getting shorter with five short a credit that now will wait till May, QB Jake Garcia arrival date among others that are uncertain – https://t.co/Hgm7ZVjB8a pic.twitter.com/M8TFgEmXmV

— TDub (@TNM814) January 8, 2021