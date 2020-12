El futuro de James Harden en la NBA cada vez más genera curiosidad entre todos los amantes de este deporte, pues la expectativa con respecto a dónde jugará uno de los mejores tiene sin dormir a más de uno de cara la temporada 2020-2021.

Hace poco ‘La Barba’ se perdió los entrenamientos individuales que tenía pautado a consecuencia de estar en una fiesta privada, lo que desató la polémica en Houston Rockets hasta el punto en que su madre tuvo que salir a defenderle, reportó El Nuevo Herald.

Ahora, Harden quiere un nuevo destino dentro del mejor baloncesto del mundo, por lo que ha puesto la lupa en Milwaukee Bucks (junto a Giannis ¡la locura!) y Miami Heat, según publicó Shams Chanaria en su cuenta oficial de Twitter.

Sources: James Harden now has the Milwaukee Bucks and Miami Heat among his preferred trade destinations, along with the Philadelphia 76ers and Brooklyn Nets.

More on Inside Pass at @TheAthleticNBA: https://t.co/Cp1Irm2VZN

— Shams Charania (@ShamsCharania) December 10, 2020