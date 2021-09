El actor Jamie Foxx sabe divertirse a lo grande, y este fin de semana lo demostró cuando se encontró en una despedida de solteras y tomó protagonismo.

Según cuenta una fuente a Page Six la despedida de soltera se estaba llevando a cabo en el punto de acceso de Miami Kiki on the River.

“Cuando Jamie dio un paseo por el interior, se topó con una despedida de soltera toda ataviada con sombreros de marinero”, dijo la fuente. “Al principio, no lo reconocieron porque llevaba una máscara, pero luego hizo clic y se sorprendieron”.

Escuchamos que la estrella de “Django Unchained”, de 53 años, tomó uno de los teléfonos de las mujeres y se tomó una selfie grupal con ellas.

El actor estaba en el restaurante para asistir a la celebración de cumpleaños del famoso concesionario de automóviles de lujo RD Whittington, su coprotagonista en la nueva serie Discovery “Hustle & Roll”.

Nos dijeron que Foxx y su equipo pidieron un desfile de Dom Pérignon de 20 botellas en su mesa en la terraza al aire libre y también cenaron ostras, pescado a la parrilla, ensaladas griegas y pollo a la parrilla.

Más tarde en la noche, Foxx saltó detrás de la cabina de DJ, agarró un micrófono y cantó su propia interpretación de “Empire State of Mind” de Jay-Z para deleite de la multitud.

Se vio al ganador del Oscar usando una máscara facial durante toda la noche para protegerse del COVID-19 a pesar de que no había un mandato de máscara en el lugar. Iba vestido de manera informal con una camiseta negra y pantalones cortos de Versace