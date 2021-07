La actriz de Hollywood Jamie Lee Curtis dijo que ella y su esposo tomaron con ‘asombro y orgullo’ la transición de su ahora hija Ruby.

El 28 de julio, la revista AARP reveló una extensa entrevista con la estrella de Hollywood, Jamie Lee Curtis.

En la entrevista, la protagonista de True Lies (1994) dijo que, a lo largo de sus 62 años, ha ido desechando ‘viejas ideas’, una de estas relacionadas sobre la noción de que el género es fijo.

Como parte del perfil íntimo, Curtis describe su vida como una constante “metamorfosis”, dejando ir “viejas ideas” y abrazando el cambio.

Así, describe haber visto con su marido Christopher Guest “con asombro y orgullo cómo nuestro hijo se convertía en nuestra hija Ruby”, reportó Salon.

Curtis dijo a la revista que Ruby es una editora de juegos de ordenador que se casará con su prometido el año que viene, y que Curtis oficiará la boda.

El consuelo y la celebración de Curtis de la identidad transgénero de su hija Ruby deberían ser, obviamente, la norma para los padres, que no deberían ser alabados por el mínimo de querer a sus hijos tal y como son.

La apertura de Curtis sobre la experiencia de su hija al salir del armario -con su permiso- también llega en un momento de creciente visibilidad de los actores y figuras públicas trans, desde Elliot Page de “The Umbrella Academy”, hasta Mj Rodríguez, recién nominada al Emmy por “Pose”.

La propia Curtis es uno de los varios padres que han celebrado y apoyado públicamente a sus hijos trans y LGBTQ, desde la ex estrella de la NBA Dwyane Wade y la modelo Gabrielle Union y su hija Zaya, hasta la estrella de “Sex and the City” y ex candidata a gobernadora de Nueva York Cynthia Nixon y su hijo Samuel Joseph Mozes.

Los dos hijos de Curtis, Ruby y Annie, de 34 años, instructora de baile, llevan una vida relativamente privada en comparación con su madre.

Curtis no tuvo mucho que decir sobre ninguno de sus hijos, aparte de la emoción por la próxima boda de Ruby, pero sí expresó su “esperanza” de tener nietos.

Otros detalles divertidos del perfil de la actriz incluyen el relato de su historia de amor con su marido, Guest, que incluye un encuentro casual en un restaurante poco después de la ruptura amistosa de Curtis con su ex.

Tuvieron su primera cita en julio de 1984, y Curtis dijo a la revista que “para el 8 de agosto, cuando él se fue a grabar un año de ‘Saturday Night Live’ en Nueva York, nos habíamos enamorado”.

En el momento de la entrevista de Curtis con la revista AARP, ella estaba a punto de irse a rodar “Borderlands”, cuyo rodaje terminó el mes pasado pero sigue sin fecha de estreno. Protagonizará junto a Cate Blanchett y Kevin Hart la adaptación al guión del popular videojuego ambientado en el planeta ficticio de Pandora.