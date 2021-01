Luego de que las fotografías de The Q Guy se hicieran virales en todo el mundo, muchos resaltaron su gran parecido con Jay Kay, artísticamente conocido como Jamiroquai, quien se caracteriza por usar llamativos gorros, sombreros y tocados en sus presentaciones, reportó elnacional

Con el fin de aclarar el malentendido, Jamiroquai publicó un video en las redes sociales y aseguró que “no estaba con esos locos”

Un dato a considerar es que una de las imágenes más llamativas que dejó la toma del Capitolio protagonizada por partidarios de Donald Trump esta semana fue la de Jake Angeli, el actor de 32 años que es conocido como “The Q Guy” o “The Q-Shaman“,

El hombre ingresó a la sede del Congreso estadounidense con el torso desnudo y un gran sombrero con cuernos y piel de búfalo. Además, tenía el rostro pintado de rojo, blanco y azul, y llevaba una lanza de la que colgaba una bandera del país del norte.

Se pudo conocer que Angeli pertenece a Q-Anon, un grupo de extrema derecha y ultraconservador que apoya a Donald Trump, a quien consideran el salvador de un mundo supuestamente dominado por pedófilos.

Ante las crecientes especulaciones, Jamiroquiai decidió aclarar que no era él quien aparecía en las imágenes.

Good Morning Washington, loving the headgear, but not sure that's my crowd. Stay safe everyone, J xxx pic.twitter.com/8Fuime28cc — Jamiroquai (@JamiroquaiHQ) January 7, 2021

“Algunos de ustedes piensan que me vieron en Washington, pero me temo que yo no estaba con todos esos locos“, afirmó Kay en un video publicado en su cuenta de Twitter, en la que además escribió: “Me encanta el sombrero, pero no estoy seguro de que sea mi gente“.

Jamiroquai aprovechó la ocasión para desear un feliz Año Nuevo a sus seguidores, a quienes dijo no ha visto por siglos. Asimismo, reveló que se encuentra confinado en el Reino Unido y agradeció por las felicitaciones que recibió el 30 de diciembre pasado, cuando cumplió 51 años.

Además de manifestar querer regresar pronto a las presentaciones de su banda, hizo una breve reflexión sobre la pandemia.

“La forma en que tratamos a los animales criándolos, enjaulándolos y todo lo demás, nos mantendrá en esto una y otra vez. Así que ojalá tratemos de aprender una lección“, finalizó.

Not sure I like the new direction Jamiroquai are taking. pic.twitter.com/tOGyFL5Chr — DOUBLE O’ NOTHING (@dublonothing) January 7, 2021

Very very disappointed in Jamiroquai pic.twitter.com/4VLVPExuYx — Tim Callanan (@MrTimCallanan) January 6, 2021