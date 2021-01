Los actores Javier Bardem y Nicole Kidman están negociando su incorporación a “Being The Ricardos”, la próxima película del director y guionista Aaron Sorkin (“The West Wing”), reportó elnacional.

Se cree que si se llega a un acuerdo, Bardem y Kidman interpretarían en esta cinta a la pareja formada por el cubanoestadounidense Desi Arnaz y la estadounidense Lucille Ball, que triunfaron con la comedia televisiva “I Love Lucy”(1951-1957).

“Being The Ricardos” se centrará en una semana de producción de “I Love Lucy” atravesada por una crisis personal y profesional del matrimonio.

Amazon Studios y Escape Artists están detrás de esta película que, en principio, Sorkin solo iba a escribir, pero que después decidió también afrontar como director.

