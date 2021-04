El jefe de la policía de Hialeah, Sergio Velásquez estaría implicado en el incendio de una camioneta, de un mecánico marino.

El hecho habría ocurrido el 25 de enero de 2015, y el jefe de la policía de Hialeah quedó al descubierto al observar las cámaras de seguridad.

Todo comenzó la medianoche del 25 de enero, cuando un hombre se detuvo justo después del camino de entrada de la casa de Héctor Rodríguez en Hialeah.

El sospechoso salió de su camioneta y vertió un líquido, posteriormente encendió una mecha y le prendió fuego a la camioneta del mecánico.

Rodríguez junto a su novia intentó extinguir el fuego de su vehículo, pero fue demasiado tarde.

Rodríguez luego que sucedió el hecho acudió al Departamento de Cumplimiento de la Ley de Florida, para poner la denuncia del hecho y al ver los videos de la cámara de seguridad, se observó a un hombre con las características del jefe policial de Hialeah.

Some Memo @cityofhialeah Police Chief Sergio Velázquez to announce charging of Police Officers Armando Perez & Ernesto Arias-Martinez w/Official Misconduct & Falsifying Public Records for allegedly writing false tickets & submitting them as evidence of traffic violations pic.twitter.com/ohRkmSHHkf

— Ernesto – Vacunado #AstraZeneca – (@ErnestoOrsetti) April 21, 2021