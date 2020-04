Jefe de policía de Miami dio positivo por COVID-19

El jefe de la policía de Miami, Jorge Colina, dijo el viernes por la noche que dio positivo a la prueba de COVID-19 y que estaba entregando la administración del departamento a un policía adjunto.

“Mis síntomas son leves, mi estado de ánimo es alto y tengo muchas razones para creer que tendré una recuperación completa”, dijo Colina en un correo electrónico dirigido al departamento, reportó kctv5.

El correo electrónico, publicado por la policía de Miami el viernes por la noche, dijo que el subdirector Ronald Papier servirá como jefe de policía.

“Estoy siguiendo nuestras políticas internas y entrando en autoaislamiento hasta que las pruebas de seguimiento determinen que ya no estoy en riesgo de transmitir el virus a los compañeros de trabajo”, escribió Colina.

La última aparición pública de Colina en el feed de Twitter del departamento fue el jueves, cuando el departamento publicó una foto del jefe enmascarado con el ex apoyador y restaurador de los Dolphins John Offerdahl, quien proveo almuerzo gratis para los oficiales.

On behalf of Chief Jorge Colina and the entire Miami Police Department, thank you Kim Bokamper & John Offerdahl w/ the Miami Dolphin family for stopping by & providing lunch for our officers today! We truly appreciate you! pic.twitter.com/i7TEVyo7R8

— Miami PD (@MiamiPD) April 16, 2020