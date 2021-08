Fuertes rumores indican que Jennifer Aniston y David Schwimmer iniciaron una relación sentimental.

Lo cierto es que una fuente cercana a ambas celebridades reportó para la revista Closer que Aniston y Schwimmer iniciaron una relación amorosa, reportó Tikitakas.

Aunque aún no hay nada confirmado por parte de las celebridades involucradas, la relación entre Jennifer Aniston y David Schwimmer no llega de sorpresa, pues, durante ‘Friends: The Reunion’ el par confesó haber tenido una atracción mutua al inicio de la serie.

Sin embargo, jamás intentaron tener algo ya que, en ese entonces, ambos se encontraban en sus propias relaciones.

“En algún momento los dos estábamos locos el uno por el otro, pero era como si dos barcos pasaran porque uno de nosotros siempre estaba en una relación. Y nunca cruzamos ese límite. Lo respetamos”, expresó Schwimmer; mientras que Aniston añadió: “Acabamos canalizando toda nuestra adoración y amor mutuos en Ross y Rachel”.

Después de que Jennifer Aniston y David Schwimmer revelaran recientemente que se enamoraron durante las filmaciones de “Friends”, nuevos informes sugieren que la pareja estaría saliendo en la vida real, luego de reavivar la chispa en la reunión del elenco.

De acuerdo con el medio Closer Magazine, una fuente afirmó: “Después de la reunión, quedó claro que recordar el pasado había despertado sentimientos en ambos y que la química que siempre habían tenido que enterrar todavía estaba allí.

Comenzaron a enviarse mensajes inmediatamente después de la filmación y, el mes pasado, David voló desde su casa en Nueva York para ver a Jen en Los Ángeles.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Revista | Actualidad y Famosos (@15minutos.pe)

Pasaron tiempo en la casa de Jen, donde ella cocinaba cenas en las noches, y disfrutaron de un tiempo de calidad juntos, charlando y riendo.

También fueron vistos bebiendo vino, enfrascados en una conversación, mientras caminaban alrededor de uno de los Los viñedos favoritos de Jen en Santa Bárbara, donde estaba claro que había mucha química entre ellos”.