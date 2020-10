Jennifer López se mantiene de fábula a sus 51 años. Es de esas mujeres que el paso del tiempo no pasa por ellas como le ocurre también a la actriz Jennifer Aniston.

Por redacción MiamiDiario

La cantante estadounidense posee un control absoluto de su imagen y es muy difícil verla en mal estado, reportó DiarioGol.

a JLo le gusta mantenerse siempre con estándares muy altos incluso cuando está relajada en la playa o la piscina.

Y es precisamente en una foto en la piscina donde hemos podido ver de nuevo que la de Nueva York tiene 51 años pero podría tener perfectamente 30 y a nadie le extrañaría.

Ver esta publicación en Instagram August Vibes ☀️💦#JLo #JenniferLopez Una publicación compartida de John JLover 👑 (@johnjlover) el 17 Ago, 2020 a las 12:23 PDT

Muy comentada

La imagen deja ver a Jennifer López tumbada en una hamaca tomando el sol en bikini con un estado inmejorable y muy poca tela, algo que ha sofocado a algunos en las redes sociales quienes han alabado el cuerpazo de la cantante.

La estadounidense ha recibido un sinfín de comentarios positivos sobre su belleza, algo que viene siendo habitual durante toda su carrera, aunque ahora con 51 años no debería ser tan normal.

Y es que Jennifer López no tiene muchos haters como sí tienen otras artistas como Madonna o Britney Spears, la cantante de Nueva York ha sabido llevar su carrera de una manera responsable.

La autor de ‘Jennifer on the block’ no se ha metido en grandes polémicas durante su carrera, algo que ha provocado que el número de gente que le quiere es mucho mayor que el de gente que la odia, algo que no siempre es así en el mundo de la fama.

