El comité de inauguración del presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, anunció que Lady Gaga cantará el himno de la nación y habrá un espectáculo musical de Jennifer López (Jlo)., reportó infobae

Además de estrellas como Jennifer López y Lady Gaga, también está prevista la participación del Padre Leo J. O’Donovan, un amigo de la familia Biden, que pronunciará la invocación; Andrea Hall, presidenta de la Asociación Internacional de Bomberos del Local 3920, que dirigirá el Juramento de Lealtad; Amanda Gorman, la primera Joven Poeta Laureada Nacional, que realizará una lectura de poesía; y el Reverendo Dr. Silvester Beaman, otro confidente de la familia Biden desde hace mucho tiempo, que ofrecerá la bendición.

I am deeply honored to be joining @BidenInaugural on January 20 to sing the National Anthem and celebrate the historic inauguration of @JoeBiden and @KamalaHarris! 💙 pic.twitter.com/MfgcG3j4Aa — Lady Gaga (@ladygaga) January 14, 2021

Se pudo conocer que el comité inaugural de Biden está produciendo un especial televisivo de 90 minutos en horario estelar para celebrar su juramento – llamado “Celebrando América” – que será presentado por Tom Hanks y contará con las actuaciones de Demi Lovato, Justin Timberlake, Ant Clemons y Jon Bon Jovi.

Un dato a considerar es que la tradicional ceremonia, conocida como la Inauguración, está teñida este año por el peligro de manifestaciones violentas y, por ende, conllevan un operativo de seguridad como nunca antes fue visto. Pero eso no va a impedir que sea una fiesta, o al menos ese es claramente el mensaje que Biden y Kamala Harris quieren dar.

La artista Jennifer López, al igual que Lady Gaga, se han estado preparando para la toma de posesión de Joe Biden.

En un plano más tradicional, la inauguración contará con un rezo inicial a cargo del padre Leo J. O’Donovan, un sacerdote católico amigo de los Biden.

El juramento de lealtad a la patria será recitado por Andrea Hall, la presidente de la asociación internacional de bomberos –en un guiño a quienes han estado en la primera línea de combate contra el coronavirus- y la ganadora del concurso nacional de poesía joven, Amanda Gorman, leerá una pieza de su autoría. El reverendo Dr. Silvester Beaman, otro amigo personal de los Biden, ofrecerá una bendición.

El comité organizador de la inauguración le ha pedido al público que evite acercarse en persona a la ceremonia, por el COVID-19 y por las preocupaciones de seguridad. Además, la alcaldesa de Washington D.C., Muriel Bowser, le ha pedido a los estadounidenses que eviten visitar su ciudad la próxima semana.

En línea con estas sugerencias, la empresa Airbnb (de alquileres temporales) canceló todas sus reservaciones en Washington D.C. para la próxima semana para evitar la llegada de turistas.

UPDATE: In response to various local, state and federal officials asking people not to travel to Washington, D.C., we are cancelling reservations and preventing new reservations in the Washington, D.C. metro area during Inauguration week. https://t.co/TwadjkJ98p — Airbnb (@Airbnb) January 13, 2021

More than 384,000 Americans have died from COVID-19. On January 19th, we’ll honor the lives lost and mourn with communities across our country forever changed from this deadly virus.https://t.co/zM8fuRJHIG — Kamala Harris (@KamalaHarris) January 14, 2021

El comité de inauguración dejó entrever que después de la ceremonia habrá una velada formal, con menos invitados de lo que habitualmente se observa en este tipo de eventos, y el plato fuerte llegará con un espectáculo televisivo que se transmitirá en paralelo en todas las cadenas nacionales y en redes sociales que reemplazará la tradicional gala del presidente.

Será un programa de 90 minutos, conducido por Tom Hanks que comenzará a las 8 y media de la noche (hora del este de los Estados Unidos). El hilo conductor del show será la celebración de los Estados Unidos, y se presentarán historias de ciudadanos de a pie reconocidos como héroes, sobre todo durante la pandemia -algo similar a lo visto durante la convención demócrata-. Como es esperable, también se oirá un discurso del presidente Biden y de la vice-presidente Kamala Harris.

“A través de diferentes segmentos y actuaciones, el programa va a destacar la fuerza de la democracia, la perseverancia de nuestra gente, y nuestra habilidad de unirnos durante tiempos difíciles y resurgir más fuertes que nunca”, indica el comunicado enviado a los medios de prensa para anunciar el inusual show.

También habrá una importante cuota de glamour aportada por estrellas de Hollywood que han apoyado a la fórmula Biden-Harris durante toda la campaña. En este programa se verán actuaciones de Justin Timberlake, Jon Bon Jovi, Demi Lovato y Ant Clemons.