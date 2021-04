Jesús Aguilar pudo hallar la fórmula para ayudar a Marlins a conseguir una victoria importante ante Gigantes de San Francisco 5 a 2, en el tercer duelo entre ambos conjuntos.

Aguilar la desapareció en la novena entrada, para romper el empate en el duelo que se llevó a cabo en el AT&T Par de San Francisco.

El mirandino sacó su segundo jonrón de la serie, esta vez ante los envíos del dominicano Gregory Santos.

Al finalizar el compromiso, el venezolano habló sobre cuál fue la fórmula para recuperar su poder y así volver a conectar los batazos de largo alcance.

“Después de 60 turnos al bate sin un jonrón, estoy de vuelta con las arepas y todas esas cosas de Venezuela”, dijo Aguilar después del juego.

