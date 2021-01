Jill llegó a la vida del nuevo presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, en un momento transcendental en su vida.

En 1972 el ahora mandatario de los Estados Unidos sufrió la pérdida de su primera esposa Neila y su hija Naomi, en un accidente automovilístico.

“Me devolvió la vida. Me hizo pensar que mi familia podría volver a estar completa”.”,dijo el nuevo mandatario de los Estados Unidos recientemente

Sus vidas se cruzaron cuando Joe era senador en el Congreso y Jill se desempeñaba como educadora.

Jill, quien se había divorciado de su primer matrimonio, en la que tuvo dos hijos. Los pequeños le dijeron que debería volver a contraer nupcias. A lo que ella se negó por temerle a una nueva separación.

Pero en 1980 quedó en embarazada por lo que decidió formalizar su relación con Joe Biden. A la par realizó un master en educación y en 1981 recibió su título y nació su hija Ashley.

Para Jill el impartir clases y enseñarle a otras personas ha sido su lema durante su vida incluso, cuando su esposo fue vicepresidente de los Estados Unidos, en el mandato de Barack Obama.

“A veces se me olvida que Jill tiene otro trabajo”, dijo Obama en una entrevista que le realizaron. “Me volteaba y la veía corrigiendo ensayos, muy diligente. Me causaba mucha curiosidad”, djo el expresidente.

Pero no todo ha sido color de rosas en el matrimonio Biden. Ambos tuvieron que afrontar la pérdida de su hijo Beau quien falleció de un tumor cerebral.

Además tuvieron que batallar con los problemas de adicción a las drogas de su otro hijo Hunter. Quien pudo superar este momento.

When they said DR. JILL BIDEN at the inauguration!!! A doctorate in education is still a doctorate!!!!!!! Thank you for coming to my tedtalk

— Gracie 🔆 (@glepensky98) January 20, 2021