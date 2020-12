Miami Heat comenzó su nuevo camino hacia la 2020-2021, uno que no cambia mucho de lo que fueron los últimos meses.

Después de hacer muchísimo ruido en el campus de Disney, llegando hasta las Finales contra varios pronósticos, el conjunto de Erik Spoelstra está listo para hacer, básicamente, lo que está en lo profundo de su ADN: jugar duro y competir para ganar todo. Ni hablar si tu líder es Jimmy Butler, alguien con la ambición de triunfar como pocos en la liga, reportó NBA.

La estrella de los de Florida se sumó al training camp y pasó ante los micrófonos, dejando en claro que no va cambiar su mentalidad para lo que viene. Ni siquiera el haber quedado a dos triunfos del anillo modificará el enfoque.

“No es que nos llevamos mucho de las Finales, para decir la verdad. Jugamos este deporte para ganar, y no hicimos eso. Creo que eso es lo único que importa. Creo que todos tenemos cosas en las que queremos ser mejores, pero al final del día, lo único que importa es ver cómo podemos mejorar para evitar que lo que nos pasó el año pasado nos suceda de nuevo“, dijo el escolta.

“No necesité llegar a unas Finales y perder para darme cuenta cuánto quería ganar. Estamos juntos con los chicos, tratando de buscar la manera, la fórmula. Tenemos que estar saludables y tratar de hacerlo de nuevo para esta vez sí tratar de concretar lo que debemos”, agregó.

El Heat ha movido algunas piezas rumbo a la 2020-2021, principalmente las salidas de Jae Crowder y Derrick Jones Jr., que se compensan con las llegadas de Avery Bradley y Moe Harkless.

