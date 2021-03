El Miami Heat cerró la primera etapa de la temporada de la NBA, con una victoria de 103 a 93 sobre los New Orleans Pellicans, en un duelo que tuvo a Jimmy Butler como bujía principal.

Butler quien no estuvo en el tabloncillo por dos juegos consecutivos debido a una inflamación en su rodilla derecha, finalizó el compromiso con 29 puntos, y 10 de 14 tiros efectivos.

Eric Spoelstra alabó la labor de su jugador insignia en la franquicia, y más cuando no tenía a su aliado en la cancha Bam Adebayo quien se ausentó por lesión.

“Estaba protegiendo a [Brandon] Ingram en un extremo y luego simplemente haciendo lo que fuera necesario”, dijo Spoelstra luego del compromiso.

El máximo anotador del Miami Heat, indicó que la victoria no pudo ser posible sin la ayuda de sus compañeros de equipo

“Haz algunas paradas, anota algunos baldes, continúa haciendo las jugadas correctas y tendrás que vivir con el resultado. Obviamente, fue una victoria, así que lo aceptamos. Pero fue un esfuerzo de equipo, hombre. Creo que [Kelly Olynyk] fue enorme para nosotros esta noche, “Dre, Goran. Todos”, dijo Butler.

Butler además de anotar 29 puntos, tomó tres rebotes, nueve asistencias y tuvo tríos de robos en 34 minutos. Anotó 10 puntos en el último cuarto.

Check out my latest article/coverage on the @MiamiHEAT. Big win over the @PelicansNBA in New Orleans last night, 103-93 #HEATTwitter #MiamiHeat #HeatNation. Article link: https://t.co/71waoj2L8J pic.twitter.com/LcB0Bg9KUr

— Rob Parks Jr. (@Rparksjr85) March 5, 2021