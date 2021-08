Tras el anuncio hecho por los talibanes en su regreso a Afganistán, en el cual indicaban que no violentarán los derechos de las mujeres, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, se ha pronunciado al respecto.

El primer mandatario norteamericano expresó que el grupo subversivo, está pasando por una “crisis existencial”, ya que seguro actuarían como lo hicieron hace 20 años.

“Déjame ponerlo de esta manera. Creo que están atravesando una especie de crisis existencial sobre [si] quieren ser reconocidos por la comunidad internacional como un gobierno legítimo”, dijo Biden en una entrevista que concedió al canal ABC News.

El primer mandatario norteamericano, expresó que se deben estudiar otras vías, para exigirle a los talibanes que respeten los derechos de las mujeres, en vez de tomar una acción militar.

“Presionando económica, diplomática, internacionalmente para que cambien su comportamiento ”, agregó el presidente.

Dijo que las acciones militares, para restablecer el orden constitucional, en otros países no es la mejor vía y que se deben buscar otras alternativas.

“Mira lo que les pasó a los uigures en el oeste de China. Mire lo que está sucediendo en otras partes del mundo ”, relató Biden.

