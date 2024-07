Joe Biden se retira oficialmente de la carrera presidencial 2024

El presidente Joe Biden anunció este domingo 21 de julio a través de su cuenta de Twitter su decisión de abandonar la carrera presidencial y pidió dar el apoyo a la vicepresidenta Kamala Harris para que se convierta en la nominada del partido demócrata.

La decisión surge tras una creciente presión por parte de los aliados de Biden para que se haga a un lado, tras el debate del 27 de junio cuando el mandatario de 81 años a veces perdió el hilo de sus argumentos, dio respuestas sin sentido o se abstuvo de señalar las múltiples falsedades que decía Trump.

Biden planea seguir siendo presidente hasta el final de su período, el 20 de enero del 2025.

“Ha sido el honor de mi vida servir como su presidente. Y si bien era mi intención competir para la reelección, creo que es en el mejor interés de mi partido y del país que yo me haga a un lado y me concentre únicamente en cumplir con los deberes como presidente para lo que queda de mi período”, escribió Biden en una carta publicada en su cuenta en X.

El mandatario ofreció su respaldo a la vicepresidenta Harris, para convertirse en la nominada de los demócratas, que se reunirán en agosto, durante la convención nacional de su partido, a realizarse en Chicago.

“En 2020, mi primera decisión como nominado por mi partido fue elegir a Kamala Harris como mi compañera de fórmula. Y ha sido la mejor decisión que tomé. Hoy le ofrezco mi apoyo total a Kamala para que ella sea la nominada por nuestro partido político este año. Demócratas, unámonos y hagámoslo juntos. Debemos vencer a Trump.

Biden, de 81 años de edad, se había mantenido firme en la idea de buscar un nuevo término en la Casa Blanca a pesar de las opiniones en contra. Incluso después del atentado que sufrió su contrincante en las urnas, Donald Trump, que le dio nuevos bríos a la campaña del republicano, Biden se mantuvo firme en su decisión de seguir como el candidato demócrata.

My fellow Democrats, I have decided not to accept the nomination and to focus all my energies on my duties as President for the remainder of my term. My very first decision as the party nominee in 2020 was to pick Kamala Harris as my Vice President. And it’s been the best… pic.twitter.com/x8DnvuImJV

— Joe Biden (@JoeBiden) July 21, 2024