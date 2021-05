La administración del presidente de los Estados Unidos liderada por Joe Biden volvió a dejar en claro, que están centrados en dar una respuesta a la ayuda humanitaria en Venezuela.

Así lo expresó Juan González, asesor de la Casa Blanca para el hemisferio occidental, a través de una entrevista realizada a la Voz de América.

“Definitivamente, la transparencia es algo que es responsabilidad no solo nuestra y del presidente interino de Venezuela Guaidó”, dijo González.

Guaidó y Biden en constante comunicación

El representante de la Casa Blanca, indicó que tanto Joe Biden, primer mandatario norteamericano como Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela están en constante comunicación, para trazar líneas con respecto a la ayuda humanitaria.

“Nosotros estamos en constante comunicación con él y con elementos de su gobierno interino”, relato González.

Principio para la ayuda Humanitaria

Por su parte, Miguel Pizarro, comisionado Especial para la Ayuda Humanitaria designado por Guaidó, indicó que las donaciones que se hacen para ayudar a los venezolanos se hace desde la premisa social y no política.

“La asistencia humanitaria tiene un requisito básico, que es que el actor político no la puede implementar. Nosotros no podemos. Nosotros no somos un actor humanitario. Nosotros no somos un receptor de recursos o de donaciones humanitarias. Porque nosotros por libreto, por reglamento, por diseño de la asistencia humanitaria, solo somos un canal”, explicó.