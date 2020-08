Ya es oficial, Joe Biden es el candidato del partido Demócrata a la presidencia de los Estados Unidos en las elecciones de noviembre.

Con una convención virtual extraordinaria por la pandemia del coronavirus los demócratas comenzaron la campaña para derrocar a Donald Trump, prometiendo que su elección serviría para recuperar un país devastado por la COVID-19 y para poner fin al “caos” que ha definido la administración del actual presidente de Estados Unidos.

“Muchas, muchas gracias, desde el fondo de mi corazón. Gracias a todos. Significa un mundo para mí y mi familia. Os veré el jueves. Gracias, gracias, gracias”, dijo Biden instantes después de conocerse los votos de los delegados de cada estado.

Biden celebró su nuevo estatus de nominado demócrata junto a su esposa y a sus nietos en la biblioteca de una escuela en Delaware. Jill Biden, su esposa por más de 40 años, habló más tarde de él en términos profundamente personales. A menos de tres meses de los comicios, presentó al político ante el electorado estadounidense como un hombre de gran empatía, fe y resiliencia.



Convención Virtual

Para alguien que ha pasado más de tres décadas con la vista puesta en la presidencia, el martes en la noche se materializó un antiguo objetivo. Pero ocurrió de una forma que Biden, de 77 años, no podría haber imaginado hace apenas unos meses, antes de una pandemia que ha provocado un profundo cambio en el país y en su campaña.

En lugar de en un centro de convenciones de Milwaukee como se planeó en un principio, los delegados participaron con una serie de intervenciones tanto grabadas como en vivo desde lugares del emblemáticos y simbólicos: el Puente Edmund Pettus Bridge de Alabama, la cabecera del Río Mississippi, una comunidad puertorriqueña que sigue recuperándose del un huracán y la Plaza Black Lives Matter de Washington.

La votación, que históricamente es un proceso largo y tedioso en el que los delegados van negociando cómo repartir cada voto según avanza la noche, fue en esta ocasión apenas una formalidad en la que los representantes anunciaron de manera telemática, cada uno desde su estado, cómo se habían repartido los apoyos en su región.

Los discursos

La segunda noche de esta convención virtual, que durará en total cuatro días y que tiene por nombre “El liderazgo importa”, los expresidentes Bill Clinton y Jimmy Carter, de 95 años, el ex secretario de Estado John Kerry, y el ex secretario de Estado republicano Colin Powell estaban entre los grandes nombres de un programa, así como estrellas emergentes del partido Demócrata y de miembros importantes del partido Republicano, que consideran que Biden devolverá la integridad a la Casa Blanca y la normalidad a la vida de los estadounidenses y que hacía hincapié en un tema sencillo: el liderazgo importa.

La mujer del candidato demócrata, Jill Biden, pronunció el primer discurso de la noche desde el instituto, en Delaware, en el que una vez fue profesora.

Algunos de ellos lanzaron ataques inusualmente personales contra Trump, todo en un intento de presentar a Biden como el contrapeso moral y competente del mandatario.

Después, los líderes demócratas desgranaron la larga experiencia de Biden para el puesto, y la compararon con la mala gestión de la pandemia por parte de Trump. También hicieron referencia a la supuesta voluntad del actual presidente de corromper las instituciones democráticas.

Uno de los testimonios más contundentes fue el del expresidente Bill Clinton. “En un periodo como este, el Despacho Oval debería ser un centro de mando, y no el centro de una tormenta. Sólo hay caos”, dijo Clinton en un video.“Si quieren un presidente que defina el cargo como pasar horas viendo la televisión cada día y atacando a gente en redes sociales, él es su hombre”, añadió.

“Sólo hay una cosa que no cambia nunca, su determinación (de Trump) a negar su responsabilidad”, agregó el expresidente.

Clinton criticó duramente la gestión de la pandemia llevada a cabo por la Administración del presidente Donald Trump. “Cuando le preguntaron por el repunte de muertes, se encogió de hombros y dijo: «Es lo que es»”, lamentó Clinton, quien aseguro que en caso de resultar reelegido, Trump dedicará los próximos cuatro años a “culpar, abusar y despreciar. “Si queréis un presidente que entienda el trabajo como pasar horas al día viendo la televisión y ojeando los mensajes de la gente en redes sociales, es vuestro hombre”.



Justo lo contrario de lo que es Joe Biden, según dijo el expresidente Jimmy Carter, quien le definió como”una persona íntegra y juiciosa; alguien que es honesto y justo, alguien que está comprometido con lo que es mejor para los estadounidenses”.

“Donald Trump heredó una economía en crecimiento y un mundo más pacífico”, señaló Kerry. “Y como todo lo demás que ha heredado, lo ha arruinado”.

Una de las intervenciones más llamativas de la velada fue, sin lugar a dudas, la del ex secretario de Estado, Colin Powell, quien se desempeñó bajo el mandato del republicano George W. Bush.

Powell, que también fue el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de EE.UU. aseguró que “el país necesita un comandante en jefe que cuide de las tropas” y criticó la política exterior del actual mandatario.

“Con Joe Biden en la Casa Blanca no cabrá duda de que se posicionará con nuestros amigos y frente a nuestros adversarios”, concluyó.

La ceremonia se ciñó al guión esperado y apenas dio lugar a sorpresas, excepto, quizás, por el apoyo de la congresista Alexandria Ocasio-Cortez a Bernie Sanders, un senador independiente y progresista que, a pesar de haber puesto fin a su campaña hace meses, aún seguía en liza esta noche.

“En un momento en que millones de personas en Estados Unidos están buscando soluciones sistémicas profundas para nuestra crisis de desahucios masivos, desempleo y falta de atención sanitaria, en el espíritu del pueblo y por nuestro amor a nuestra gente, secundo la candidatura del senador de Vermont Bernie Sanders como presidente de EE.UU.”, dijo -medio en inglés medio en castellano- la joven legisladora neoyorquina.

Biden cuenta con el respaldo de una creciente coalición política, como volvió a demostrar el martes, aunque ni la historia ni el entusiasmo están de su lado.

Biden dará el jueves su discurso oficial de aceptación del cargo, en un salón de convenciones en su mayoría vacío cerca de su casa, en Delaware.

Los momentos más esperados de la convención tendrán lugar en las dos próximas noches. Kamala Harris aceptará su nominación como compañera de fórmula de Biden el miércoles, convirtiéndose oficialmente en la primera mujer negra en la boleta presidencial de un gran partido. El expresidente Barack Obama también intervendrá como parte de sus redoblados esfuerzos para derrotar a su sucesor.

Reacción republicana

Ni el presidente Trump ni el Partido Republicano tardaron en reaccionar al evento demócrata.

“Alguien debería haberle explicado a Joe Biden que ahora que es el candidato oficial del Partido Demócrata, sus supervisores de la izquierda radical están formalmente al cargo“, aseguró el equipo de campaña de Trump en un comunicado.

El mandatario se mostró especialmente molesto con las críticas a su gestión de la pandemia. “Díganle a los demócratas que tenemos más casos ¡porque hacemos MUCHAS más pruebas que cualquier otro país!”, se defendió vía Twitter.

“Pensé que no era la mejor televisión que he visto. Fue brutal, en realidad. No, sus índices de audiencia eran muy malos. Creo que lo haré genial. El jueves por la noche, lo haré en vivo. (…). Será en la Casa Blanca o en el Jardín Sur. Y, con suerte, lo disfrutaré”, concluyó más tarde Trump en referencia a su discurso de aceptación de la candidatura de su partido, que está previsto tenga lugar la semana próxima.

Trump pasó el martes cortejando a los votantes indecisos en un esfuerzo por atraer la atención de la convención de Biden. En un acto en Arizona, cerca de la frontera con México, durante el día, el republicano dijo que una presidencia de Biden desencadenaría “una avalancha de inmigración ilegal como nunca antes ha visto el mundo”.

Esta retórica divisiva se ha convertido en un sello de la presidencia de Trump, que ha avivado las tensiones en el país y alejó a aliados en todo el mundo.

La convención Republicana, que también se desarrollará de forma virtual, tendrá lugar la próxima semana. Trump dará su discurso de aceptación desde la Casa Blanca.

Solo un presidente en activo ha perdido la reelección desde 1992, George H.W. Bush. Y los partidarios de Biden dicen estar más motivados por la oposición a Trump que por el entusiasmo que despierta el candidato demócrata.

