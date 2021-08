Joe DiMaggio Children’s Hospital en Hollywood expresó este miércoles estar preocupado por el aumento de casos de COVID-19 pediátricos al sur de Florida.

Una niña era demasiado joven para comprender completamente la seria amenaza del virus, pero definitivamente lo suficientemente mayor para saber que no se sentía muy bien, detalló en entrevista a CBS Miami.

“Parece que los pacientes pediátricos están mucho más enfermos que el año pasado”, dijo Anthony Sanders, gerente de enfermería de emergencias del Joe DiMaggio Children’s Hospital.

ER Nurse Manager At Joe DiMaggio Children’s Hospital Says ‘Pediatric Patients Are A Lot Sicker’ This Time Around https://t.co/EPJkky17vY

— CBS4 Miami (@CBSMiami) August 11, 2021