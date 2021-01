John Krasinski presentó Saturday Night Live por primera vez durante el fin de semana y las cosas se pusieron picantes. El actor subió al escenario para su monólogo debut y no pudo escapar de sus devotos fanáticos de The Office.

Mientras se dirigía a la audiencia, Alex Moffat interrumpió el monólogo con una pregunta importante: “Eres el personaje Jim, de The Office” reportó USA Today.

“Bueno, no, en realidad soy John, así que hola”, respondió Krasinski con una sonrisa.

“Está bien, pregunta de seguimiento: haz la oficina “, agregó Moffat, a un desconcertado Krasinski.

Después de seguir adelante, Ego Nwodim le hizo otra pregunta, quien le dijo a Krasinski que tenía que dejar de ejercitarse y dejarse rasgar (lo que Krasinski ha estado haciendo para su papel en Jack Ryan), porque “Jim es suave … Jim se sienta todo el día. Cuando lo tocas, tu mano entra como espuma de memoria “.

Krasinski decidió ignorarla y, posteriormente, respondió a una pregunta de Kenan Thompson, quien preguntó dónde estaba Pam.

“Necesito que beses a Pam. Eso es lo que necesito ver hoy”, enfatizó Thompson.

John takes questions from the audience about The Office and…actually just The Office. pic.twitter.com/hhUs0Mcrqz

— Saturday Night Live – SNL (@nbcsnl) January 31, 2021