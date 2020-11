A través de sus redes sociales el actor de Piratas del Caribe, Johnny Depp, anunció que abandona la franquicia cinematográfica Animales fantásticos a petición de Warner Bros., por lo que ya no interpretará al mago oscuro Gellert Grindelwald, según difundió elnacional

El reconocido actor publicó un comunicado en su cuenta de Instagram en el que dio a conocer la noticia. “A la luz de los acontecimientos recientes, me gustaría hacer la siguiente declaración breve (…) Deseo hacerles saber que Warner Bros. me pidió que renuncie a mi papel de Grindelwald en Animales fantásticos y he respetado y aceptado esa solicitud”, indicó el actor.

El actor aprovechó la ocasión para agradecer a las personas con las que trabajó en la franquicia y a los fanáticos del filme. “Me gustaría agradecer a todos los que me han brindado su apoyo y lealtad. Me han honrado y conmovido sus numerosos mensajes de amor y preocupación, especialmente durante los últimos días”.

Aunque hasta el momento Warner Bros. no ha emitido un comunicado respecto a la salida de Johnny Depp de la franquicia Animales fantásticos, se cree que podría ser por el juicio por difamación que el actor enfrentó y perdió recientemente frente a News Group Newspaper (NGN), dueño del diario británico The Sun.

En 2018, el medio lo calificó en un artículo como “maltratador de esposas”, en relación con su matrimonio con la actriz Amber Heard.

El actor aseguró que la decisión del Tribunal Superior de Londres no cambiará su lucha por decir la verdad y, además, indicó que planea apelar. “Mi determinación sigue siendo fuerte y tengo la intención de demostrar que las acusaciones en mi contra son falsas. Mi vida y mi carrera no estarán definidas en este momento”, finaliza el comunicado.

