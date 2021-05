Los Marlins de Miami tuvieron que esforzarse en la octava entrada, para de esta manera remontar un marcador adverso y así llevarse la victoria 4 a 2 sobre los Phillies de Philadelphia, en el penúltimo encuentro de la serie.

El utilily Joe Berti fue pieza clave para los peces, al conectar un imparable remolcador de dos carreras, en el duelo disputado este jueves en el IoanDepotPark, en Miami.

El octavo capítulo fue clave para los Marlins, porque hicieron un racimo de tres carreras, para así concretar esta importante victoria.

