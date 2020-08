Jonas Cuárón, quien coescribió la galardonada Gravity con su padre Alfonso Cuárón, fue elegido para dirigir una película para Netflix sobre el mito latino del chupacabras.

Por Redacción MiamiDiario

El chupacabras, una criatura legendaria en el folclore latino y sudamericano que es conocida por beber la sangre del ganado , especialmente cabras (la palabra “chupacabras” significa literalmente “chupa-cabras”).

Deadline informó que el coguionista de Gravity y director de Desierto, Jonas Cuárón, se pondrá al frente del proyecto que producirá Chris Columbus, un gran referente del cine más popular en Hollywood y el director de cintas muy exitosas como Home Alone (1990), Mrs. Doubtfire (1993) o Harry Potter and the Sorcerer’s Stone (2001).

Cuárón está escribiendo el borrador más reciente del guión basado en el guión original de Marcus Rinehart, junto a Marcus Rinehart, Sean Kennedy Moore y Joe Barnathan.

Con información de El Nacional