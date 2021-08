Nuevamente el receptor colombiano Jorge Alfaro tuvo un papel protagonista, para que Marlins de Miami lograran su segundo triunfo al hilo ante Nacionales de Washington, esta vez con score de 7 a 5.

El miércoles el neogranadino había conectado un imparable con el remolcó la carrera que le dio la victoria a los peces y rompió una seguidilla de ocho reveses al hilo. En el juego del jueves ante los capitalino la sacó del parque, en el desafío disputado en loanDepotPark.

How Al(far)o did that go? pic.twitter.com/Ky8dGeZV4x

— Miami Marlins (@Marlins) August 26, 2021