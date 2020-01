Jorge Mas se reunió con fans para agradecer apoyo al Inter de Miami

Inter de Miami tiene casi todo listo para hacer su debut oficial como franquicia en la Major League Soccer, principal liga de fútbol de los Estados Unidos.

En días pasados el socio mayoritario del conjunto de la ciudad del sol, Jorge Más, se expresó en sus redes sociales para agradecer el apoyo que ha recibido la institución por parte de los aficionados, a sabiendas que aún el equipo no ha hecho su debut y que falta algún que otro detalle por hacer.

«Honrado por unirme a Paul McDonough y al entrenador del Inter Miami, Diego Alonso, cuando alcanzamos otro hito importante. Gracias a la Southern Legion, Vice City 1986 y The Siege por mantener vivo el sueño. ¡Somos feroces! ¡Somos uno! ¡Somos Miami!», expresó Mas en su cuenta.

Honored to join Paul McDonough and Inter Miami Coach Diego Alonso as we reach another important milestone. Thank you to the @southern_legion @VICECITY1896 and @SiegeMiami for keeping the dream alive. We are fierce! We are one! We are Miami! pic.twitter.com/VtHPfFf9KD

— Jorge Mas (@Jorge__Mas) January 22, 2020