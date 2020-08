En una conversación con la presentadora argentina, Susana Giménez, el cantante venezolano José Luis “el Puma” Rodríguez, afirmó que ya no habla de política porque está decepcionado de muchas personas e ideologías, según difundió elnacional

Por Redacción Miami Diario

A través de un Live en Instagram, José Luis Rodríguez indicó: “Entonces, ni la izquierda, ni la derecha, ni el centro”.

Aunque el artista se mantuvo prudente en sus comentarios sobre política en medio de la pandemia de coronavirus, explicó que prefiere hablar de Cristo y de lo que puede hacer el ser humano con Dios.

El cantante agregó que “no quiero entrar en el área de la política porque no nos interesa. O sí nos interesa pero la miramos de soslayo”.

Se nota que disfrutamos conversando anoche con mi adorada @SusanaGimenez. Mil gracias por tan buena receptividad que han tenido, Gracias Susana por ser tan ÚNICA, y gracias a toda la Argentina por su cariño. #ElPumaLive pic.twitter.com/bDDRISYmGx — Jose Luis Rodriguez (@SoyElPuma) August 6, 2020

“A mí me apasiona, pero me di cuenta que estaba varado en el mar con esto de tender la mano por alguien o defender a alguien. Porque me decepcioné de muchas personas, de ideologías”, afirmó.

HOY la cita es con mi adorada @Su_Gimenez en #ElPumaLive. ¡Te espero!

7:00 PM horario de Miami. pic.twitter.com/tAsFbKJQvR — Jose Luis Rodriguez (@SoyElPuma) August 5, 2020

Susana Giménez recordó la enfermedad pulmonar que estuvo a punto de costarle la vida a Rodríguez en 2019 y su impresionante recuperación, marcada por sus creencias religiosas. “La fe es todo. Mueve montañas y es verdad ese dicho. Tu fe puede salvarte. A ti te salvó tu fe también, de todo lo que pasaste. Y me dijiste ‘quédate tranquila que de esto no me voy a morir’. Y yo pensé ‘qué bárbaro este hombre, Dios mío’. Y la fe es así”, dijo la actriz.

“Hay mucha gente que pierde la fe porque a veces no se les cumplen las cosas, pero bueno, hay que insistir. Yo ahora últimamente rezo todas las noches, algo que no hacía antes. Y me hace bien”, agregó la actriz.

Con información de: elnacional

También le puede interesar: