Una joven de 15 años que ha estado luchando contra el COVID-19 en un hospital del condado de Broward ha estado compartiendo su proceso de recuperación.

Paulina Velásquez ha sido desconectada de un ventilador en el Broward Health Medical Center, y en un momento dado, sus médicos no sabían si se recuperaría, reportó Wsvn.

Velásquez ha pasado los últimos 25 días en el hospital con su madre, Agnieszka Velásquez, a su lado.

“Estoy muy agradecida”, dijo. “Todo el mundo me decía que estaba a mi lado. Nunca salió de la habitación, y yo estaba llorando, pero no, no recuerdo nada”.

Su madre ingresó a la adolescente en el hospital el 17 de julio.

Agnieszka dijo que ella también contrajo el COVID-19 pero que estaba vacunada, por lo que sus síntomas fueron menos graves.

“Estoy muy feliz, estoy más que feliz y bendecida por haberla recuperado”, dijo Agnieszka. “Las oraciones definitivamente la ayudaron a salir adelante. Dios estaba allí velando por ella. Todos rezamos”.

También estuvo allí cuando su hija entró en coma inducido antes de ser intubada durante dos semanas.

“Luego, le pusieron oxígeno, como una máscara”, dijo Agnieszka. “Tenía como una gran máscara sobre la cara. Luego le cambiaron a algo para la nariz, el mismo oxígeno que le daban. Hoy se la quitaron y ya respira por sí misma”.

Por momentos, la familia Velásquez no estaba segura de que Paulina saliera adelante. Milagrosamente, la joven de 15 años empezó a responder al tratamiento.

“Lo está haciendo increíble, para ser sincera”, dijo Agnieszka. “La última vez que hablamos, tenía lágrimas en los ojos, y hoy es una alegría porque está a mi lado. Está hablando, riendo. Es nuestro milagro”.

Paulina no tenía ninguna enfermedad preexistente antes de contraer el virus. También tuvo que compartir un mensaje para otros en su comunidad.

“Creo que todo el mundo debería ir a vacunarse porque es muy importante, y no creo que nadie deba pasar por lo que yo pasé”, dijo. “No creo que nadie quiera estar en el hospital durante 25 días”.

Aunque Paulina ha empezado a recuperarse, todavía tiene que asistir a terapia para volver a estar como antes.

Si quieres ayudar a la familia Velásquez con sus facturas médicas, haz clic aquí para ser redirigido a su página de GoFundme.