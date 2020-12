“Me dijo que era el gerente y me llevó a un apartamento en el piso de arriba, donde me violó”, dijo.

“La cazatalentos de modelos con la que había estado hablando en internet llegó media hora después con condones. Estaba claro que todo había sido planeado entre ellos”.

“ Me encerré en el baño “

“Logré convencerlo de que me dejara ir al baño en un café cercano donde le expliqué a un empleada lo que estaba pasando. Ella me dijo que me encerrara en el baño mientras llamaba a la policía”.

La organización Internet Watch Foundation (IWF) señala que, junto con otros grupos, han bloqueado al menos 8,8 millones de intentos de usuarios de internet en Reino Unido para acceder a videos e imágenes de niños que sufren abuso sexual durante el confinamiento.

La Sociedad Nacional para la Prevención de la Crueldad contra los Niños (NSPCC, por sus siglas en inglés) de Reino Unido advirtió que la pandemia ha creado una tormenta perfecta para los delincuentes en línea.

Y cree que estas cifras podrían marcar el comienzo de un aumento de los delitos de acosos sexual por internet.

Un portavoz de Facebook dijo: “No permitimos el acoso sexual a menores en nuestras plataformas y trabajamos en estrecha colaboración con expertos en protección infantil y las fuerzas del orden para mantener a la gente segura”.