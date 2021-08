Un joven que se tomaba una cerveza en un local de Miami Beach, fue baleado el martes, en la tarde y horas después fue declarado muerto.

La policía de Miami Beach y los equipos de bomberos, indicaron que recibieron una llamada de un local llamado La Cervecería, que se encuentra a lo largo de la cuadra 1400 de Ocean Drive, justo antes de las 6:30 pm del martes.

Al llegar al sitio los oficiales localizaron a un hombre que un impacto de bala en su pecho.

Testigos, indicaron que el joven de nombre Dustin Wakefield, estaba sentado compartiendo con su familia, hasta que llegó un hombre y accionó su arma sin mediar palabras.

“Había un tipo sentado en una mesa con toda su familia e hijos y todo”, dijo una de las personas que estaba en el sitio. “Él estaba allí, y el tipo fue allí y le disparó varias veces”.

Momentos después del tiroteo, el video de un teléfono celular capturó al presunto pistolero bailando en el patio del restaurante.

“Empezó a bailar encima del joven”, dijo un testigo. “No sé por qué”.

Según la familia de Wakefield, el pistolero apuntó con su arma de fuego al hijo de 1 año de la víctima antes de que Wakefield dijera: “Es solo un bebé”.

Además, indicaron que el pistolero estaba feliz mientras cometía el delito.

“Lo que fue tan extraño es el tipo que estaba disparando, dijeron que estaba sonriendo y riendo todo el tiempo que le estaba disparando al tipo”, dijo un segundo testigo.

#RIP Dustin Wakefield, 21, of Castle Rock, Colorado was shot & killed while eating with his 1yr old son and family on Ocean Drive at 6:30pm yesterday. According to the arrest form, the murder was unprovoked. The shooter Tamarius Blair David told police he was high on mushrooms pic.twitter.com/e9a7DWpz4S

— ONLY in DADE (@ONLYinDADE) August 25, 2021