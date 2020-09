Sumarse a la denuncia del fraude del 6 de diciembre para que el mundo sepa que lo que plantea el régimen “no es una elección, sino un paredón” porque no hay las condiciones mínimas para celebrar unos comicios libres, justos y verificables, pidió Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela y de la Asamblea Nacional, a la diáspora venezolana.

Por Redacción MiamiDiario

“No es a través de un fraude la manera de avanzar hacia la transición y lograr el cambio que urge en el país y eso nos tiene que quedar claro a todos. Sabemos que no participar en ese fraude no es suficiente; por eso estamos trabajando en la construcción de una ruta política unitaria que nos lleve a ponerle fin a esta crisis. El apoyo de los cinco millones de hermanos venezolanos que están en el mundo es importante”.

En el encuentro en el que participaron aproximadamente 130 organizaciones de la diáspora venezolana, Guaidó recordó que es la unión lo que a las fuerzas democráticas le ha dado la victoria frente al régimen en el pasado, por lo que aseguró que seguirá “insistiendo con todos los sectores y líderes” para articular el mayor consenso posible en torno a una ruta política.

En su conversación, el Presidente encargado aseguró que el objetivo planteado es “salir de Maduro”, no el de extender el período parlamentario.

Dijo además que la estrategia está clara, y se basa en la máxima presión para generar garantías que conlleven al cambio.

“El principal elemento diferenciador en Venezuela es la lucha contra el régimen que dan los venezolanos dentro y fuera del país a pesar de la persecución, amedrentamiento, secuestro. Nunca hemos dejado de luchar, y no va a ser ahora cuando lo dejemos de hacer; por el contrario, es cuando más presión tenemos que ejercer”.

Representantes de la diáspora venezolana ratificaron su compromiso de lucha por el cambio y libertad de su “anhelado y amado” país. Coincidieron en que es a través de la unidad como se debe seguir transitando el camino para recuperar a Venezuela.

.@jguaido en reunión con diáspora venezolana: Vamos a insistir con todos los sectores y líderes para articular una ruta unitaria https://t.co/mH3CPAUzRb — Centro de Comunicación Nacional (@Presidencia_VE) September 2, 2020

Finalmente, manifestaron su apoyo y disposición de sumarse, desde los diferentes lugares del mundo donde se encuentran, a la ruta política que se vaya a presentar en los próximos días para poner fin a la tragedia en Venezuela, y que pasa por unas elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas y verificables.

Con información de nota de prensa

También le puede interesar

Donald Trump y Marco Rubio concuerdan en que las votaciones por correo son propensas al fraude

Australia ofrece vacante para vivir y trabajar en un paraíso tropical

Marco Rubio festejó cierre del consulado de China en Houston por ser ‘un centro de espionaje’