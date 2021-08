Se espera que un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Distrito de Columbia se pronuncie esta semana sobre si se mantendrá una moratoria contra los desalojos impuestos por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

La corte el sábado por la noche estableció un calendario acelerado luego de una apelación de los agentes inmobiliarios de Alabama y Georgia de un fallo del viernes del juez de distrito estadounidense Dabney Friedrich. El juez rechazó la solicitud de los propietarios de suspender la nueva moratoria de desalojos de la administración Biden, aunque dictaminó que la congelación es ilegal. Al emitir su fallo, Friedrich dijo que sus “manos están atadas” por una decisión de apelación de la última vez que los tribunales consideraron la moratoria de desalojos en la primavera.

La corte le ha dado al Departamento de Justicia hasta las 9 am del martes para responder. Los demandantes tienen hasta el miércoles por la mañana. Ambas partes solicitaron la decisión de la corte el jueves, informó The Associated Press.

La nueva moratoria, que expirará el 3 de octubre, se anunció este mes y podría mantener a millones en sus hogares a medida que la variante Delta del coronavirus se ha extendido y los estados han tardado en liberar la ayuda federal para el alquiler. Detendría temporalmente los desalojos en condados con “niveles elevados y sustanciales” de transmisión de virus y cubriría áreas donde vive el 90% de la población de Estados Unidos.

Al buscar el fallo, los agentes inmobiliarios dijeron: “Este Tribunal debe hacer lo que el tribunal de distrito pensó que no podía”.

Si el Circuito de DC no les da a los propietarios lo que quieren, se espera que busquen la participación de la Corte Suprema.

A fines de junio, el tribunal superior se negó por 5 a 4 votos a permitir que se reanudaran los desalojos. El juez Brett Kavanaugh, que forma parte de la escasa mayoría, dijo que estaba de acuerdo con Friedrich, pero que estaba votando para mantener esa moratoria porque estaba programada para expirar a fines de julio.

Kavanaugh escribió en una opinión de un párrafo que rechazaría cualquier extensión adicional sin una nueva y clara autorización del Congreso, que no ha podido tomar medidas.