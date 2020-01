Juego de baloncesto universitario terminó con espectacular trifulca entre ambos equipos (Video)

Kansas State y Kansas University desataron una pelea al final del partido que terminó en golpes.

Las peleas en el basketball son usuales, sin embargo en las universidades es algo que no ocurre a menudo, reportó ESPN.

Kansas State y Kansas University disputaron un partido esta noche, favoreciendo el resultado para los Jayhawks 81-60.

Whoa. The Kansas-Kansas State game did not end as expected. pic.twitter.com/25BrMFmOnS

Todo parecía normal hasta que un jugador de Kansas State decidió ir por otra canasta, situación que a Silvio de Sousa no le gustó nada.

Después de esto, el resto es historia, encontrando la impactante imagen de Silvio de Sousa incluso agarrando un banco para continuar la pelea.

A huge brawl went down at the end of the Kansas-KSU game…

(via @Riley_Gates)pic.twitter.com/lIwNfMgHFx

— Bleacher Report (@BleacherReport) January 22, 2020