La prohibición del gobernador Ron DeSantis sobre las políticas de máscaras escolares obligatorias se enfrenta a un desafío en una sala de tribunal de Tallahassee antes un juez el viernes por la tarde.

El juez de circuito del condado de León, John Cooper, tiene programado escuchar una demanda presentada por los padres de varios distritos escolares grandes que están pidiendo que se levanten los límites de la máscara obligatoria cuando los niños de toda la Florida están regresando a la escuela, reportó AP.

DeSantis ha dicho en repetidas ocasiones que debería ser decisión de los padres si sus hijos llevarán máscaras en las aulas. Pero con el aumento de las infecciones por la variante delta, algunos distritos escolares están siguiendo las directrices de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). Los CDC recomiendan que todo el mundo lleve máscaras en los lugares donde el riesgo de contagio es alto.

La demanda dice que la prohibición de las mascarillas viola la constitución de Florida, que otorga el poder exclusivamente a las juntas escolares locales para operar, controlar y supervisar las clases dentro de sus distritos. Los padres también alegan que, si bien puede ser seguro el funcionamiento de las escuelas en algunas zonas del estado sin máscaras, no es seguro hacerlo en las zonas de “crisis” de Florida, que incluyen Jacksonville, Orlando, Tampa, San Petersburgo, West Palm Beach, Fort Lauderdale y Miami.

Eso incluye el condado de Broward, donde tres profesores y un asistente de profesor murieron a causa del COVID-19 en las últimas 24 horas, dijo la presidenta del sindicato de profesores Anna Fusco a WFOR en Miami el jueves. Los estudiantes vuelven a las aulas el 18 de agosto en Broward, el sexto distrito escolar más grande del país. Fusco no devolvió inmediatamente una solicitud de comentario de The Associated Press el viernes.

Los padres que presentaron la demanda son de los condados de Miami-Dade, Palm Beach, Orange, Alachua, Hillsborough y Pinellas.