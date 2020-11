Un juez federal en la ciudad de Nueva York resolvió este sábado que Chad Wolf no fue nombrado de forma legal en su puesto como jefe del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y que, por lo tanto, no es válida su decisión de suspender el programa DACA, que protege a jóvenes que fueron traídos al país siendo niños.

La Corte Suprema de Estados Unidos había dictaminado en junio que la Administración de Donald Trump intentó erróneamente terminar con las protecciones del programa del expresidente Barack Obama, llamado Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, reportó La Opinión.

No obstante, el 28 de julio pasado, Wolf suspendió el programa mediante un memorando.

En ese documento, Wolf dio la orden al Servicio de Ciudadanía e Inmigraciones de EE.UU. (USCIS, por sus siglas en inglés) rechazar todas las solicitudes de DACA, pendientes y futuras, y limitar el período de renovación a un año, entre otras medidas, mientras se define el futuro del programa. El fallo anula esa orden, por lo cual, USCIS debería tener que considerar de nuevo los pedidos de los jóvenes dreamers.

El juez federal indicó que los detalles de la resolución se resolverán en futuras audiencias.

Karen Tumlin, abogada en el caso y directora de la organización Justice Action Center, con sede en Los Ángeles, dijo que al anular el intento de Wolf de acabar con el programa, la resolución afecta a más de un millón de personas, incluyendo los solicitantes más recientes y aquellos que buscan renovar la protección por dos años más.

“Este es un día realmente esperanzador para muchos jóvenes de todo el país”, dijo Tumlin.

El juez Nicholas Garaufis concluyó que el traspaso del cargo entre el exsecretario del DHS, Kevin McAleenan, y Wolf no fue realizado de acuerdo a la ley, por lo que Wolf no tenía autoridad legal para tomar decisiones.

Aunque el presidente, Donald Trump, nominó formalmente a Wolf para el cargo en el verano, Wolf aún no ha obtenido una votación completa que apruebe su designación en el Senado, ejerciendo su puesto de modo “interino”.

Garaufis citó a la Oficina de Responsabilidad del Gobierno, que escribió en un informe al Congreso en agosto en el que decía que Wolf tenía una “orden de sucesión inválida”.

El National Immigration Law Center, por su parte, respondió al fallo en Twitter diciendo: “¡VICTORIA! Un tribunal de Brooklyn falló en nuestro caso de DACA”. La organización interpuso la demanda junto a Make the Road Nueva York y Worker and Immigrant Rights Advocacy Clinic.

🎉 VICTORY! A Brooklyn court ruled in our case with @MaketheRoadNY and @WIRACYls on DACA that Chad Wolf was not lawfully serving, and his memo was not lawfully issued. We are still reading the opinion and will provide more details soon.

— National Immigration Law Center (@NILC) November 14, 2020