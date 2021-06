La jueza del Tribunal de Circuito de Miami-Dade, Beatrice Butchko, está advirtiendo a los gigantes bancarios nacionales y a sus abogados que pagarán un precio muy alto si cometen fraude o violan el debido proceso o las normas éticas para expulsar a los deudores hipotecarios de sus casas.

El 2 de junio, Butchko tomó la extraordinaria medida de acusar a Bank of America y a Bank of New York Mellon de desacato penal por ofrecer supuestamente un testimonio perjuro en una ejecución hipotecaria. La jueza citó a ambos para su comparecencia en una audiencia de Zoom el 25 de junio, reportó Floridabulldog.

Ese mismo día también será procesado por desacato penal el abogado de los bancos, Nathaniel Callahan, socio de la oficina de Fort Lauderdale del bufete Akerman.

Los bancos y su abogado supuestamente mintieron sobre si Bank of America sigue participando en el servicio de un préstamo hipotecario. Si lo está, la demandada Julie Nicolas puede presentar documentos de Bank of America que pueden demostrar que la ejecución hipotecaria fue fraudulenta.

En su orden, Butchko estableció las opciones para los bancos y Callahan. Si se declaran culpables, celebrará una audiencia de sentencia en la que podrán presentar pruebas de circunstancias atenuantes. Si se declaran inocentes, fijará el asunto para el juicio.

Un fallo por desacato podría dar lugar a “la cárcel, la adjudicación, la libertad condicional, la constatación de manos sucias, multas monetarias, mandamientos judiciales, honorarios de abogados y/u otras sanciones”, dice la orden.

La condena también desencadenaría una investigación ética del Colegio de Abogados de Florida sobre la conducta de Callahan. Callahan no respondió al correo electrónico ni a los mensajes telefónicos de Florida Bulldog en busca de comentarios.

Los colegas de Callahan Akerman reaccionaron a la acusación de perjurio pidiendo a los supervisores de Butchko en el Tribunal de Apelación del Tercer Distrito que le ordenen inmediatamente que se retire del caso en curso y de todos los casos futuros con Callahan y su adversario, el abogado defensor de ejecuciones hipotecarias Bruce Jacobs.