Jugador de fútbol americano voló a Orlando con un coronavirus

La pandemia de coronavirus puso fin a los planes de Dylan Reda de jugar y entrenar fútbol americano en la República Checa, y eso fue sólo el comienzo de sus problemas.

Días después de sentirse demasiado enfermo para practicar, el joven de 28 años Reda tomó vuelos a través de Londres, Dallas y Orlando para reunirse con su familia en Florida. Más tarde dio positivo en el test de coronavirus y ahora debe más de 20.000 dólares en facturas de hospital.

El ex defensa de Southern Miss se hizo público para advertir a sus compañeros de milenio, pero el daño ya estaba hecho. Fue criticado en línea por poner en peligro a los pasajeros, tripulaciones y trabajadores del aeropuerto.

Reda, que se ha recuperado, dijo que pensó que tenía gripe mientras entrenaba con los Leones de Praga, y que el médico de su entrenador le dio permiso para volar.

«Puedo entender la reacción», dijo Reda a The Associated Press en una entrevista telefónica. «Si todavía me sintiera mal ese día, no habría volado a casa. Si hubiera sabido lo que estaba pasando, habría tratado de salir de allí. Todo sucedió tan rápido.»

Después de practicar bajo la lluvia el 10 de marzo, Reda tuvo fiebre, sudores fríos y dolores en el cuerpo. Un extraño síntoma fue la pérdida del gusto y el olfato, que ahora se sabe que está asociado con el coronavirus. Reda dijo que no lo sabía en ese momento. No participó en la mayoría de las prácticas del día siguiente.

La OMS declaró entonces una pandemia y el presidente Donald Trump anunció restricciones de viaje. Las pruebas no estaban ampliamente disponibles y los funcionarios de salud aconsejaban a las personas con tos y fiebre alta que se aislaran por hasta siete días. Se estaban cancelando los vuelos y la República Checa estaba aplicando una cuarentena obligatoria.

Reda y los otros jugadores extranjeros decidieron irse. El entrenador y copropietario de los Lions, Zach Harrod, llamó a su médico y le describió los síntomas de Reda. Harrod dijo que le dijeron que era probable que fuera gripe y que si no había fiebre, Reda podría tomar vuelos. Reda dijo que el sábado siguiente (14 de marzo) era su último día con síntomas.

Reda dejó Praga al día siguiente en un vuelo de British Airways a Londres y luego tomó American Airlines a Dallas y finalmente a Orlando. El linebacker de 1,80 m y 230 libras dijo que usaba guantes, una máscara médica y una máscara de entrenamiento de elevación.

«Me parecía a Bane, básicamente, del Caballero de la Oscuridad. La gente me miraba como si estuviera loco», dijo. «Cuando llegué a Dallas, me tomaron la temperatura allí y tenía 97.5 (Fahrenheit). Me dijeron: ‘Eres bueno'».

Unos días después, Reda notó una falta de aliento y comenzó a toser sangre. Fue a la sala de emergencias del Centro Médico Regional Holmes en Melbourne. Hicieron una fila de pruebas.

«Estaba sentado allí con un poco de pánico porque actualmente no tengo seguro», dijo. «No tengo un trabajo ahora mismo. No estoy ganando dinero. Sólo vine a ver si me podían limpiar la nariz».

Reda pensó en irse, pero los médicos llegaron y le diagnosticaron neumonía. Se presumió que era un virus de la coronación – confirmado cuando los resultados llegaron el 1 de abril – y fue admitido. Actualizó a los Leones de Praga. Harrod informó a las autoridades checas y comenzó a notificar a los jugadores y al personal.

«Nadie más ha dado positivo», dijo Harrod.

Sin embargo, el mariscal de campo Michael Hayes dijo a la AP que desarrolló síntomas al día siguiente de que Reda se enfermara. Dijo que tuvo fiebre durante dos días, dolor de espalda y falta de aliento, pero que no informó a Harrod. También describió una tos leve con rastros de sangre en la mucosidad.

Hayes, de 25 años, compartía un apartamento con Reda y otros dos. El nativo de Filadelfia jugó para los Leones el año pasado y tenía alergias; pensaba que era algo similar.

«Cuando llegué al aeropuerto, no diría que estaba completamente asintomático, pero estaba bien», dijo Hayes. «Realmente no tenía ningún dolor, ni molestias. Tenía una ligera tos».

Hayes viajó a Nueva York vía Madrid. Los pasajeros fueron revisados a su llegada. Dijo que su temperatura era de 97.7.

Una vez en casa, Hayes hizo una cita «virtual» con su médico, quien le dijo que se presumía que tenía el virus «y que iba a reportar que era un caso positivo». Hayes dijo que no se había hecho la prueba y que los miembros de su familia no se han enfermado.

«Si supiera más sobre esto, me habría quedado en Praga», dijo Hayes.

Reda dijo que ninguno de sus familiares tampoco se ha enfermado. Después de ser dado de alta, se aisló en una habitación de invitados. Un vecino, sin embargo, publicó una foto de Reda caminando con su esposa y sus dos hijos pequeños y su perro.

«Sólo trataba de tomar un poco de aire fresco», dijo.

Los médicos le dijeron a Reda que los funcionarios federales de salud llamarían para recabar información sobre sus vuelos, pero él dijo que aún no lo han hecho. Sin embargo, tuvo noticias del hospital. Debe más de 20.000 dólares, pero espera que el gobierno le ayude «porque eso obviamente nos pondrá en un pequeño aprieto».

