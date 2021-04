Sterling Brown, jugador de los Houston Rockets de la NBA, sufrió hace unos días una brutal paliza a la salida de un strip club en Miami.

Testigos de los hechos señalaron que el estado en el que quedó el deportista era francamente lamentable, algo que se ha podido comprobar en las últimas horas después de que haya salido a la luz el vídeo, grabado por el policía que acudió al lugar de los hechos, reportó Fox News.

El vídeo data del pasado 19 de abril y fue grabado por la cámara que tenía colocada en el cuerpo este agente de policía.

En el vídeo no solo se ve a Sterling Brown sino que también aparece su compañero en los Rockets, Kevin Porter Jr.

SLATER SCOOP: Rockets’ Sterling Brown shown full of blood in body-cam video outside Miami strip club.

His teammate, Kevin Porter Jr., and cops appear to have an animated discussion before Brown gets treatment from paramedics.

(Note: Audio muted by police) pic.twitter.com/DlMcoHzPco

— Andy Slater (@AndySlater) April 27, 2021